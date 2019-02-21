Прикордонники виявили 12 метальних ножів в автомобілі, який прибув із США
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Учора в пункті контролю для міжнародного морського вантажного сполучення "Визирка", що знаходиться поблизу м. Южне, прикордонники Одеського загону виявили метальні ножі в автомобілі, який прибув на теплоході із США. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.
“В результаті проведення поглибленого огляду, який здійснили охоронці кордону, виявлено холодну зброю у кількості 12 ножів типу “Метальні, бойові”, — йдеться у повідомленні.
Холодну зброю виявив службовий пес, який здійснював заходи прикордонного контролю в автомобілі Mercedes Benz ML350, який прибув на теплоході із США.
Наразі холодну зброю передано представникам Національної поліції.
Нагадаємо, прикордонники спільно з працівниками фіскальної служби під час перевірки та особистого огляду кермувальника авто та пасажира виявили на тілі водія 9 штук каміння бурштину вагою майже 900 грамів. А на тілі пасажира – 4 штуки каміння бурштину вагою понад 900 грамів.