Прикордонники виявили 12 метальних ножів в автомобілі, який прибув із США

“В результаті проведення поглибленого огляду, який здійснили охоронці кордону, виявлено холодну зброю у кількості 12 ножів типу “Метальні, бойові”, — йдеться у повідомленні.

Холодну зброю виявив службовий пес, який здійснював заходи прикордонного контролю в автомобілі Mercedes Benz ML350, який прибув на теплоході із США.

Наразі холодну зброю передано представникам Національної поліції.

Нагадаємо, прикордонники спільно з працівниками фіскальної служби під час перевірки та особистого огляду кермувальника авто та пасажира виявили на тілі водія 9 штук каміння бурштину вагою майже 900 грамів. А на тілі пасажира – 4 штуки каміння бурштину вагою понад 900 грамів.