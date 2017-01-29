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Пограничники изъяли у проводницы комплектующие для прибора ночного видения

Пограничники изъяли у проводницы комплектующие для прибора ночного видения

Киев • УНН

 • 11142 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Вчера в железнодорожном пункте контроля "Конотоп" пограничники Сумского отряда совместно с таможенниками обнаружили скрытые насадку и комплектующие для прибора ночного видения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Во время проверки одного из вагонов поезда "Москва-Одесса" пограничный наряд в системе кондиционирования над котлом отопления обнаружил два пакета, в которых находилась насадка для ночного видения и комплектующие к ней.

Скрыто переместить товар через границу пыталась проводница этого поезда, 34-летняя гражданка Украины.

Сейчас обнаруженное устройство, которое предназначено для использования в ночных условиях, изъятый ​​в установленном порядке. На правонарушительницу составлены соответствующие административные материалы.

Как сообщал УНН, участковые задержали мужчину с оружием и наркотиками в Киевской области .

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