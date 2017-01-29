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Прикордонники вилучили у провідниці комплектуючі для приладу нічного бачення

Прикордонники вилучили у провідниці комплектуючі для приладу нічного бачення

Київ • УНН

 • 11142 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. Учора в залізничному пункті контролю “Конотоп” прикордонники Сумського загону спільно з митниками виявили приховані насадку та комплектуючі для приладу нічного бачення. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.

Під час перевірки одного з вагонів поїзда “Москва-Одеса” прикордонний наряд в системі кондиціювання над котлом опалення виявив два пакунки, в яких знаходилася насадка для нічного бачення та комплектуючі до неї.

Приховано перемістити товар через кордон намагалася провідниця цього поїзда, 34-річна громадянка України.

Наразі виявлений пристрій, який призначений для використання в нічних умовах, вилучений встановленим порядком. На правопорушницю складені відповідні адміністративні матеріали.

Як повідомляв УНН, дільничі затримали чоловіка зі зброєю і наркотиками на Київщині.

Українські Національні Новини

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