Прикордонники вилучили у провідниці комплектуючі для приладу нічного бачення
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Учора в залізничному пункті контролю “Конотоп” прикордонники Сумського загону спільно з митниками виявили приховані насадку та комплектуючі для приладу нічного бачення. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Під час перевірки одного з вагонів поїзда “Москва-Одеса” прикордонний наряд в системі кондиціювання над котлом опалення виявив два пакунки, в яких знаходилася насадка для нічного бачення та комплектуючі до неї.
Приховано перемістити товар через кордон намагалася провідниця цього поїзда, 34-річна громадянка України.
Наразі виявлений пристрій, який призначений для використання в нічних умовах, вилучений встановленим порядком. На правопорушницю складені відповідні адміністративні матеріали.
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