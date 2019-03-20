Пограничники разоблачили разыскиваемого Интерполом гражданина США
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В аэропорту "Борисполь" накануне пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" обнаружили иностранца, который находился в международном розыске. Об этом сообщили УНН в пресс-службе контрольно-пропускного пункта "Киев".
Мужчина направлялся в Украину с частной целью. При осуществлении мероприятий пограничного контроля на него состоялось срабатывание базы данных Интерпола с задачей - арест. Гражданин США прибыл рейсом из Дубая. Как выяснилось, его разыскивали правоохранительные органы Нидерландов.
На данный момент задержанный передан сотрудникам Национальной полиции для дальнейших правовых действий. Проинформировано Укрбюро Интерпола в городе Киев.
Напомним, иностранец хотел за деньги "договориться" с пограничниками в "Борисполе".