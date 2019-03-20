Прикордонники викрили розшукуваного Інтерполом громадянина США
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. В аеропорту "Бориспіль" напередодні прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" виявили іноземця, який перебував у міжнародному розшуку. Про це УНН повідомили в прес-службі контрольно-пропускного пункту "Київ".
Чоловік прямував до України з приватною метою. Під час здійснення заходів прикордонного контролю на особу відбулось спрацювання бази даних Інтерполу із завданням - арешт. Громадянин США прибув рейсом з Дубаю. Як з'ясувалось, особу розшукували правоохоронні органи Нідерландів.
Наразі затриманого передано співробітникам Національної поліції для подальших правових дій. Проінформовано Укрбюро Інтерполу в місті Київ.
Нагадаємо, іноземець хотів за гроші "домовитися" з прикордонниками у "Борисполі".