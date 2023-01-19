Пограничники сдержали вражеское наступление на Бахмутском направлении и обезвредили более 20 оккупантов

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«Оккупанты с утра атаковали наши позиции на одном из направлений города-крепости Бахмут. Пограничные подразделения дали отпор штурмовым группам захватчиков, которые в течение дня усиливали наступление и активно поддерживали свои действия артиллерией. Наши воины выдержали и отбили нападение оккупантов в стрелковом бою, уничтожив часть штурмовиков. За день пограничники обезвредили 21 оккупанта, 11 из них двухсотые, еще 10 ранены», – говорится в сообщении.

Напомним

Воины сил спецопераций наткнулись на скопление сил противника в районе города Кременная и решили дать бой врагу.

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