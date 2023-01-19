Прикордонники стримали ворожий наступ на Бахмутському напрямку і знешкодили понад 20 окупантів

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«Окупанти від ранку атакували наші позиції на одному з напрямків міста-фортеці Бахмут. Прикордонні підрозділи дали відсіч штурмовим групам загарбників, які упродовж дня посилювали наступ й активно підтримували свої дії артилерією. Наші воїни витримали та відбили напад окупантів у стрілецькому бою, знищивши частину штурмовиків. За день прикордонники знешкодили 21 окупанта, 11 із них двохсоті, ще 10 поранено», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Воїни сил спецоперацій натрапили на скупчення сил противника в районі міста Кремінна та вирішили дати бій ворогу.

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