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Прикордонники стримали ворожий наступ на Бахмутському напрямку і знешкодили понад 20 окупантів

Київ • УНН

 • 1162199 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Сьогодні прикордонники в районі Бахмуту знешколи 21 окупанта, половина з яких – повністю знищені. Про це повідомила Державна прикордонна служба України, передає УНН.

Прикордонники стримали ворожий наступ на Бахмутському напрямку і знешкодили понад 20 окупантів

Цитата

«Окупанти від ранку атакували наші позиції на одному з напрямків міста-фортеці Бахмут. Прикордонні підрозділи дали відсіч штурмовим групам загарбників, які упродовж дня посилювали наступ й активно підтримували свої дії артилерією. Наші воїни витримали та відбили напад окупантів у стрілецькому бою, знищивши частину штурмовиків. За день прикордонники знешкодили 21 окупанта, 11 із них двохсоті, ще 10 поранено», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Воїни сил спецоперацій натрапили на скупчення сил противника в районі міста Кремінна та вирішили дати бій ворогу.

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