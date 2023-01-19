Воїни ССО натрапили на скупчення окупантів під Кремінною та дали бій ворогу: відео

Деталі

Так, повідомляється, що під час проведення спеціальної розвідки в районі міста Кремінна воїни ССО України натрапили на скупчення сил противника.

Оператори Сил спеціальних операцій одразу прийняли рішення вступити в бій. Вогневе ураження російським окупантам нанесли, зокрема, і з мінометів.

Доповнення

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 118 530 осіб, 3136 танків, 277 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки.