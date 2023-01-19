Воїни ССО натрапили на скупчення окупантів під Кремінною та дали бій ворогу: відео
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Воїни сил спецоперацій натрапили на скупчення сил противника в районі міста Кремінна та вирішили дати бій ворогу. Про це інформує Телеграм-канал Сил Спеціальних Операцій ЗС України, передає УНН.
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Так, повідомляється, що під час проведення спеціальної розвідки в районі міста Кремінна воїни ССО України натрапили на скупчення сил противника.
Оператори Сил спеціальних операцій одразу прийняли рішення вступити в бій. Вогневе ураження російським окупантам нанесли, зокрема, і з мінометів.
Доповнення
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 118 530 осіб, 3136 танків, 277 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки.