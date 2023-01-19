Воины ССО наткнулись на скопление оккупантов под Кременной и дали бой врагу: видео
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Воины сил спецопераций наткнулись на скопление сил противника в районе города Кременная и решили дать бой врагу. Об этом информирует Телеграмм-канал Сил Специальных Операций ВС Украины, передает УНН.
Детали
Так, сообщается, что во время проведения специальной разведки в районе города Кременная воины ССО Украины наткнулись на скопление сил противника.
Операторы Сил специальных операций сразу приняли решение вступить в бой. Огневое поражение российским оккупантам нанесли, в частности, и из минометов.
Добавим
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 118 530 человек, 3136 танков, 277 вертолетов и сотен единиц военной техники.