Воины ССО наткнулись на скопление оккупантов под Кременной и дали бой врагу: видео

Детали

Так, сообщается, что во время проведения специальной разведки в районе города Кременная воины ССО Украины наткнулись на скопление сил противника.

Операторы Сил специальных операций сразу приняли решение вступить в бой. Огневое поражение российским оккупантам нанесли, в частности, и из минометов.

Добавим

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 118 530 человек, 3136 танков, 277 вертолетов и сотен единиц военной техники.