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Пограничники рассказали, как пандемия повлияла на ситуацию с пересечением границы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. Общее количество лиц, которые пересекли границу Украины за 10 месяцев 2020 года, уменьшилось в три раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, транспортных средств - в 2,5 раза. Об этом сообщили УНН в ГПСУ в ответ на запрос.

"В течение января-октября 2020 года государственную границу Украины пересекался 23 824 054 раза, что в три раза меньше, чем за аналогичный период в прошлом году - 72 546 723", - отметили пограничники.

Добавим, что в этом году и количество транспортных пересечений границы существенно отличается. По состоянию на 31 октября 2020-го украинскую границу пересекло 5 145 586 автомобилей. Ровно год назад эта цифра была в 2,5 раза больше - 12 830 575.

Напомним, что в течение 10 месяцев 2020 года количество нелегалов на украинской границе уменьшилось более чем в два раза.

Отметим, что "из-за коронавируса" 29 октября Беларусь ограничила въезд для граждан Украины, Польши и Литвы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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