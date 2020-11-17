Прикордонники розповіли, як пандемія вплинула на ситуацію з перетином кордону

“Упродовж січня-жовтня 2020 року державний кордон України перетинався 23 824 054 разів, що втричі менше, аніж протягом аналогічного періоду торік - 72 546 723”, - зазначили прикордонники.

Додамо, що цього року й кількість транспортних перетинів суттєво відрізняється. Станом на 31 жовтня 2020 року український кордон перетнуло 5 145 586 автомобілів. Рівно рік тому ця цифра була у 2,5 раза більша - 12 830 575.

Нагадаємо, що протягом 10 місяців 2020 року кількість нелегалів на українському кордоні зменшилася у понад два рази.

Відзначимо, що "через коронавірус" 29 жовтня Білорусь обмежила в'їзд для громадян України, Польщі та Литви.