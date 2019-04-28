Пограничники РФ утверждают, что поток въезжающих в Крым через админграницу вырос вдвое

“Обычно в сутки через пункты пропуска проходит около пяти тысяч человек, но за последние сутки поток превысил десять тысяч”, — утверждают в ведомстве.

Ранее Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщило, что в марте количество граждан, которые пересекают административную границу между Крымом и Херсонской областью, увеличилось почти на треть.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически — настоящая граница. В Херсонской области на админгранице с Крымом работают три контрольных пункта въезда/выезда — “Каланчак”, “Чонгар” и “Чаплинка”.

Как сообщал УНН, в период Пасхальных праздников возможные очереди на границе.