Прикордонники РФ стверджують, що потік тих, хто в'їжджає до Криму через адмінкордон зріс удвічі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Російські прикордонники стверджують, що кількість громадян України, які в'їжджають в анексований Крим через пункти пропуску на адмінкордоні збільшилася вдвічі у зв'язку з наближенням свят. Таку заяву 27 квітня зробили в прес-службі прикордонного управління ФСБ Росії по Криму, передає УНН.
“Зазвичай на добу через пункти пропуску проходить близько п’яти тисяч чоловік, але за останню добу потік перевищив десять тисяч”, — стверджують у відомстві.
Раніше Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України повідомило, що в березні кількість громадян, які перетинають адміністративний кордон між Кримом і Херсонською областю, збільшилася майже на третину.
Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом пролягла формально адміністративна, але фактично — справжній кордон. У Херсонській області на адмінкордоні з Кримом працюють три контрольних пункту в’їзду/виїзду — “Каланчак”, “Чонгар” і “Чаплинка”.
Як повідомляв УНН, у період Великодніх свят можливі черги на кордоні.