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Прикордонники РФ стверджують, що потік тих, хто в'їжджає до Криму через адмінкордон зріс удвічі

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Російські прикордонники стверджують, що кількість громадян України, які в'їжджають в анексований Крим через пункти пропуску на адмінкордоні збільшилася вдвічі у зв'язку з наближенням свят. Таку заяву 27 квітня зробили в прес-службі прикордонного управління ФСБ Росії по Криму, передає УНН.

“Зазвичай на добу через пункти пропуску проходить близько п’яти тисяч чоловік, але за останню добу потік перевищив десять тисяч”, — стверджують у відомстві.

Раніше Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України повідомило, що в березні кількість громадян, які перетинають адміністративний кордон між Кримом і Херсонською областю, збільшилася майже на третину.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом пролягла формально адміністративна, але фактично — справжній кордон. У Херсонській області на адмінкордоні з Кримом працюють три контрольних пункту в’їзду/виїзду — “Каланчак”, “Чонгар” і “Чаплинка”.

Як повідомляв УНН, у період Великодніх свят можливі черги на кордоні.

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