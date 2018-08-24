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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пограничники усилили меры безопасности на границе

Киев • УНН

 • 8745 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Государственная граница усиленно дополнительными нарядами во время празднования Дня Независимости Украины со ссылкой на ГПСУ сообщает УНН.

Пограничники усилили меры безопасности на границе

"Сотни пограничных нарядов вышли на дежурство во время праздничных мероприятий главного праздника страны - 27-й годовщины Дня Независимости Украины. Для предотвращения и недопущения провокаций пограничники находятся в постоянном взаимодействии с Национальной полицией, Национальной гвардией, Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям и Службой безопасности Украины", - сообщили пограничники.

Так, меры безопасности сотрудники Государственной пограничной службы Украины усилили как на государственной границе, так и в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской области и на административной границе с временно оккупированной территории АР Крым. Для соблюдения порядка пограничники постоянно проводят мониторинг оперативной ситуации.

"Сейчас все направления границы уже усилены дополнительными нарядами. Во время передвижения людей и транспортных средств на границе проводится детальная обзорная работа. Также к проверке активно привлекаются кинологи со служебными собаками, чтобы не допустить незаконного перемещения оружия и взрывчатых веществ. К тому же осуществляется тщательная проверка документов лиц и транспортных средств, находящихся вблизи границы, а также на подступах к госграницы", - резюмировали пограничники.

Напомним, Украина сегодня празднует 27-годовщину Независимости страны. В Киеве состоится парад войск и многие другие мероприятия.

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