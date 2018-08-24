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Прикордонники посилили заходи безпеки на кордоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Державний кордон посилено додатковими нарядами під час святкування Дня Незалежності України, з посиланням на ДПСУ повідомляє УНН.

Прикордонники посилили заходи безпеки на кордоні

“Сотні прикордонних нарядів вийшли на чергування під час святкових заходів головного свята держави — 27-ї річниці Дня Незалежності України. Для запобігання і недопущення провокацій прикордонники знаходяться у постійній взаємодії з Національною поліцією, Національною гвардією, Державною службою України з надзвичайних ситуацій та Службою безпеки України”, — повідомили прикордонники.

Так, заходи безпеки співробітники Державної прикордонної служби України посилили як на державному кордоні, так і в контрольних пунктах в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил в Донецькій та Луганській області і на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим. Для дотримання порядку прикордонники постійно проводять моніторинг оперативної ситуації.

“Наразі усі напрямки кордону вже посилені додатковими нарядами. Під час руху осіб та транспортних засобів на кордоні проводиться детальна оглядова робота. Також до перевірки активно залучаються кінологи зі службовими собаками, аби не допустити незаконного переміщення зброї та вибухових речовин. До того ж здійснюється ретельна перевірка документів осіб та транспортних засобів, які знаходяться поблизу кордону, а також на підступах до держрубежу”, — резюмували прикордонники.

Нагадаємо, Україна сьогодні святкує 27-річницю Дня Незалежності країни. У Києві відбудеться парад військ та багато інших заходів.

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