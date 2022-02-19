Пограничники: по всей линии разграничения наблюдаются провокации, оккупанты продолжают блокировать движение на 5 из 7 дорожных коридоров
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. В целом по всей линии разграничения наблюдаются провокации российско-оккупационных войск по обострению ситуации безопасности. Оккупанты продолжают полностью блокировать движение на пяти из семи дорожных коридоров, передает УНН со ссылкой на ГПСУ.
Детали
Как сообщили в ГПСУ, на подконтрольной Украине территории все КПВВ функционируют ежедневно с 08.00 до 16.00. В контрольных пунктах выполняют задачу достаточное количество пограничных нарядов готовых обеспечить, как оперативный пропуск граждан, так и безопасность гражданских, пересекающих линию разграничения.
Напомним
Вчера в КПВВ “Счастье” под обстрел оккупантов попала гуманитарная колонна, доставившая груз от ООН до временно оккупированного Луганска. Военнослужащие Луганского пограничного отряда перевели гражданский персонал в укрытие, благодаря чему потерь удалось избежать. А после определенной стабилизации ситуации пограничники оперативно обеспечили пропуск водителей и грузовиков на контролируемую Украиной территорию.
По данным пресцентру ООС, по состоянию на 9 часов утра 19 февраля со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня, 16 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.