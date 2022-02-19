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Прикордонники: по всій лінії розмежування спостерігаються провокації, окупанти продовжують блокувати рух на 5 з 7 дорожніх коридорів

Прикордонники: по всій лінії розмежування спостерігаються провокації, окупанти продовжують блокувати рух на 5 з 7 дорожніх коридорів

Київ • УНН

 • 19296 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Загалом по всій лінії розмежування спостерігаються провокації російсько-окупаційних військ щодо загострення безпекової ситуації. Окупанти продовжують повністю блокувати рух на п’яти з семи дорожніх коридорів, передає УНН із посиланням на ДПСУ.

Деталі

Як повідомили у ДПСУ, на підконтрольній Україні території усі КПВВ функціонують щоденно з 08.00 до 16.00. У контрольних пунктах виконують завдання достатня кількість прикордонних нарядів готових забезпечити, як оперативний пропуск громадян, так і безпеку цивільних, які перетинають лінію розмежування.

Нагадаємо

Учора в КПВВ “Щастя” під обстріл окупантів потрапила гуманітарна колонна, що доставила вантаж від ООН до тимчасово окупованого Луганська. Військовослужбовці Луганського прикордонного загону перевели цивільний персонал в укриття, завдяки чому втрат вдалося уникнути. А після певної стабілізації ситуації прикордонники оперативно забезпечили пропуск водіїв та вантажівок на контрольовану Україною територію.

За даними пресцентру ООС, станом на 9 годину ранку 19 лютого з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню, 16 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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