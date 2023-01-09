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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Пограничники не фиксируют провокаций на границе с беларусью, несмотря на нагнетание ситуации "союзным государством"

Киев • УНН

 • 324271 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. Несмотря на постоянное нагнетание ситуации так называемым “союзным государством”, украинские пограничники не фиксируют провокаций на границе с беларусью. Об этом в эфире национального телемарафона заявил помощник председателя Госпогранслужбы Украины – пресс-секретарь Андрей Демченко, передает корреспондент УНН.

Пограничники не фиксируют провокаций на границе с беларусью, несмотря на нагнетание ситуации "союзным государством"

Цитата

“Ситуация по линии границы остается полностью контролируемой, хотя, конечно, она все еще напряжена. Украина никогда не исключала того, что с направления беларуси может возобновиться вторжение российских подразделений. Мы видим, что россия активно давит на беларусь, чтобы втянуть в эту войну. Поэтому мы должны быть готовы к развитию любой ситуации. И наши пограничники, и другие составляющие Сил обороны готовы к любой ситуации. И мы продолжаем укреплять нашу границу, непосредственно по линии границы”, – заявил он.

Детали

Спикер ГПСУ отметил, что беларусь и россия своими учениями постоянно обостряют ситуацию в этом направлении. К тому же сейчас беларусь активно с ее инфраструктурой используется как площадка для этих учений, и они уже продолжаются долгое время.

“Сейчас они анонсировали об учениях авиации. До этого анонсировались учения только сухопутных подразделений. И они, собственно, не прекращаются”, – добавил он.

Демченко напомнил, что в белоруси находятся около 10 тысяч военнослужащих россии, которые проходят подготовку. В дальнейшем они перебрасываются на восток Украины, чтобы усилить российские группировки там. В свою очередь, в беларусь заезжают новые подразделения, чтобы продолжить обучение. Поэтому беларусь фактически уже поддерживает россию в этой войне.

Цитата

“Если говорить о линии границы, то, к счастью, мы не фиксируем перемещение техники, или прилетов тяжелой авиации рядом с границей, или других провокаций. Но мы готовы ко всему. Такими маневрами они нагнетают ситуацию, но мы должны держать на этом направлении необходимое количество сил и средств, чтобы в случае попытки вторжения на территорию Украины дать отпор врагу. Собственно эти силы мы не можем использовать на наиболее важных направлениях, где ведутся сейчас полноценные боевые действия”, – добавил он.

Дополнение

россия и беларусь с 16 января по 1 февраля проведут совместное лётно-тактическое учение с авиационными подразделениями вооруженных сил двух стран.

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