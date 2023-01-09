Прикордонники не фіксують провокацій на кордоні з білоруссю, попри нагнітання ситуації “союзною державою”

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“Ситуація по лінії кордону залишається повністю контрольованою, хоча, звісно, вона досі напружена. Україна ніколи не відкидала того, що з напрямку білорусі може поновитися вторгнення російських підрозділів. Ми бачимо, що росія активно тисне на білорусь, щоб втягнути у цю війну. Тому ми маємо бути готові до розвитку будь-якої ситуації. І наші прикордонники, та інші складові Сил оборони готові до будь-якої ситуації. І ми продовжуємо укріплювати наш кордон, безпосередньо по лінії кордону”, – заявив він.

Деталі

Речник ДПСУ зазначив, що білорусь та росія своїми навчаннями постійно загострюють ситуацію на цьому напрямку. До того ж, зараз білорусь активно з її інфраструктурою використовується як майданчик для цих навчань, і вони вже тривають довгий час.

“Зараз вони анонсували про навчання авіації. До цього анонсувалися навчання тільки сухопутних підрозділів. І вони, власне, не припиняються”, – додав він.

Демченко нагадав, що в білорусі перебувають десь близько 10 тисяч військовослужбовців росії, які проходять підготовку. У подальшому вони перекидаються на схід України, щоб посилити російські угруповання там. Натомість, у білорусь заїжджають нові підрозділи, щоб продовжити навчання. Тому, білорусь фактично вже підтримує росію у цій війні.

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“Якщо говорити про лінію кордону, то, на щастя, ми не фіксуємо переміщення техніки, або прильотів важкої авіації поряд кордону, або інших провокацій. Але ми готові до всього. Такими маневрами вони нагнітають ситуацію, та ми мусимо тримати на цьому напрямку необхідну кількість сил та засобів, щоб у разі спроби вторгнення на територію України дати відсіч ворогу. Власне, ці сили ми не можемо використати на найбільш важливих напрямках, де ведуться зараз повноцінні бойові дії”, – додав він.

Доповнення

росія і білорусь з 16 січня по 1 лютого проведуть спільне льотно-тактичне навчання з авіаційними підрозділами збройних сил двох країн.