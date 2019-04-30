Пограничники назвали породы своих служебных собак
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. На сегодня в Госпогранслужбе используется около 20 служебных и охотничьих пород собак. Об этом сообщили в отделе организации кинологической деятельности Государственной пограничной службы Украины в ответе на запрос корреспондента УНН.
"В настоящее время в Госпогранслужбе используется около 20 служебных и охотничьих пород собак, из них: немецкая овчарка - 47,5%, малинуа - 18%, лабрадор - 12%, английский спаниель - 9,5%, фокстерьер - 4%, русский спаниель - 3%, ягдтерьер - 3%, американский спаниель - 1%, другие породы - 2%", - говорится в ответе на запрос.
Также с помощью служебных собак в 2018 году и I квартале 2019-го задержаны:
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- правонарушители - в 341 случае 567 человек;
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- наркотические вещества - в 406 случаях 246,7 кг;
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- прекурсоры - в 52 случаях 12,8 кг;
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- психотропные вещества - в 279 случаях 33 566 таблеток;
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- оружие - в 373 случаях 520 единиц;
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- боеприпасы - в 169 случаях 10 668 штук;
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- взрывчатые вещества - в 10 случаях 58,78 кг;
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- сигареті - в 432 случаях 1 817 483 пачек сигарет на сумму 24 274 780 грн;
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- контрабандные товары - 60 случаях на сумму 68 712 971 грн.
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Напомним, в 2018 году и с начала 2019 году в территориальных подразделениях патрульной полиции работало и работает почти 20 служебных лошадей.