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Прикордонники назвали породи своїх службових собак

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. На сьогодні у Держприкордонслужбі використовується близько 20 службових та мисливських порід собак. Про це повідомили у відділі організації кінологічної діяльності Державної прикордонної служби України у відповіді на запит кореспондента УНН.

"На даний час у Держприкордонслужбі використовується близько 20 службових та мисливських порід собак, із них: німецька вівчарка – 47,5%, малінуа – 18%, лабрадор – 12%, англійський спанієль – 9,5%, фокстер’єр – 4%, російський спанієль – 3%, ягдтер’єр – 3%, американський спанієль – 1%, інші породи – 2%", - йдеться у відповіді на запит.

Також за допомогою службових собак у 2018 році та І кварталі 2019 року затримано:

  • правопорушників - у 341 випадку 567 осіб;
  • наркотичних речовин - у 406 випадках 246,7 кг;
  • прекурсорів - у 52 випадках 12,8 кг;
  • психотропних речовин - у 279 випадках 33 566 пігулок;
  • зброї - у 373 випадках 520 одиниць ;
  • боєприпасів - у 169 випадках 10 668 штук;
  • вибухових речовин - у 10 випадках 58,78 кг;
  • цигарок - у 432 випадках 1 817 483 пачок цигарок на суму 24 274 780 грн;
  • контрабандних товарів - у 60 випадках на суму 68 712 971 грн.

Нагадаємо, у 2018 та з початку 2019 року в територіальних підрозділах патрульної поліції працювало та працює майже 20 службових коней.

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