Пограничник Колмогоров не имел оснований стрелять по гражданскому автомобилю - прокуроры

"Колмогоров должен был предвидеть последствия стрельбы по гражданскому автомобилю. Оснований для применения оружия в соответствии с нормативными актами, требованиями, инструкциями по внутреннему уставу службы у него не было ... При принудительной остановке автомобиля стрельба по водителю и пассажирам не ведется", - отметили представители обвинения в Высшем спецсуде.

При этом они отметили, что открытие огня по автомобилю для его остановки возможно лишь тогда, когда других возможных мероприятий не было, но и в данном случае военнослужащий обязан принять все меры, чтобы не нанести вред другим лицам.

Прокурор также заявил, что для использования оружия в той ситуации не было необходимости.

"Ведь в этом месте боевой обстановки не было", - уточнил представитель гособвинения.

Учитывая изложенное, сторона обвинения попросила суд оставить приговор Колмогорову без изменений, а кассационную жалобу адвокатов без удовлетворения.

Такой же позиции придерживается и потерпевшая сторона.

Сейчас суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.

Как сообщал УНН, 6 ноября Высший спецсуд начал рассмотрение жалобы на приговор пограничнику С.Колмогорову.

Напомним, С.Колмогорова обвиняют в убийстве женщины-пассажира автомобиля, обстрелянного нарядом пограничников на блокпосту под Мариуполем 9 сентября 2014 года.