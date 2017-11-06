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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 53728 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 121622 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 104833 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 107520 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 106264 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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11 марта, 06:59 • 102384 просмотра

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Пограничник Колмогоров не имел оснований стрелять по гражданскому автомобилю - прокуроры

Пограничник Колмогоров не имел оснований стрелять по гражданскому автомобилю - прокуроры

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 ноября. УНН. Сторона обвинения настаивает на том, что пограничник Сергей Колмогоров, который осужден к 13 годам заключения за убийство гражданского лица во время принудительной остановки автомобиля возле Мариуполя 7 сентября 2014 года, не имел оснований для открытия огня по гражданскому автомобилю, передает корреспондент УНН.

"Колмогоров должен был предвидеть последствия стрельбы по гражданскому автомобилю. Оснований для применения оружия в соответствии с нормативными актами, требованиями, инструкциями по внутреннему уставу службы у него не было ... При принудительной остановке автомобиля стрельба по водителю и пассажирам не ведется", - отметили представители обвинения в Высшем спецсуде.

При этом они отметили, что открытие огня по автомобилю для его остановки возможно лишь тогда, когда других возможных мероприятий не было, но и в данном случае военнослужащий обязан принять все меры, чтобы не нанести вред другим лицам.

Прокурор также заявил, что для использования оружия в той ситуации не было необходимости.

"Ведь в этом месте боевой обстановки не было", - уточнил представитель гособвинения.

Учитывая изложенное, сторона обвинения попросила суд оставить приговор Колмогорову без изменений, а кассационную жалобу адвокатов без удовлетворения.

Такой же позиции придерживается и потерпевшая сторона.

Сейчас суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.

Как сообщал УНН, 6 ноября Высший спецсуд начал рассмотрение жалобы на приговор пограничнику С.Колмогорову.

Напомним, С.Колмогорова обвиняют в убийстве женщины-пассажира автомобиля, обстрелянного нарядом пограничников на блокпосту под Мариуполем 9 сентября 2014 года.

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