Прикордонник Колмогоров не мав підстав стріляти по цивільному автомобілю - прокурори

“Колмогоров повинен був передбачити наслідки стрільби по цивільному автомобілю. Підстав для застосування зброї відповідно до нормативних актів, вимог, інструкцій з внутрішнього статуту службу у нього не було... При примусовій зупинці автомобіля стрільба по водію і пасажирах не ведеться", — наголосили представники обвинувачення у Вищому спецсуді.

При цьому вони зауважили, що відкриття вогню по автомобілю для його зупинки можливе лише тоді, якщо інших можливих заходів не було, але і в даному випадку військовослужбовець зобов’язаний вжити всіх заходів, щоб не завдати шкоди іншим особам.

Прокурор також заявив, що для використання зброї у тій ситуації не було необхідності.

“Адже у цьому місці бойової обстановки не було”, — уточнив представник держобвинувачення.

Враховуючи викладене, сторона обвинувачення попросила суд залишити вирок Колмогорову без змін, а касаційну скаргу адвокатів без задоволення.

Такої самої позиції дотримується і потерпіла сторона.

Наразі суд видалився до нарадчої кімнати для ухвалення рішення.

Як повідомляв УНН, 6 листопада Вищий спецсуд розпочав розгляд скарги на вирок прикордоннику С.Колмогорову.

Нагадаємо, С.Колмогорова обвинувачують у вбивстві жінки-пасажира автомобіля, обстріляного нарядом прикордонників на блокпосту під Маріуполем 9 вересня 2014 року.