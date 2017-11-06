Прикордонник Колмогоров не мав підстав стріляти по цивільному автомобілю - прокурори
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Сторона обвинувачення наполягає на тому, що прикордонник Сергій Колмогоров, якого засуджено до 13 років ув’язнення за вбивство цивільної особи під час примусової зупинки автомобіля біля Маріуполя 7 вересня 2014 року, не мав підстав для відкриття вогню по цивільній автівці, передає кореспондент УНН.
“Колмогоров повинен був передбачити наслідки стрільби по цивільному автомобілю. Підстав для застосування зброї відповідно до нормативних актів, вимог, інструкцій з внутрішнього статуту службу у нього не було... При примусовій зупинці автомобіля стрільба по водію і пасажирах не ведеться", — наголосили представники обвинувачення у Вищому спецсуді.
При цьому вони зауважили, що відкриття вогню по автомобілю для його зупинки можливе лише тоді, якщо інших можливих заходів не було, але і в даному випадку військовослужбовець зобов’язаний вжити всіх заходів, щоб не завдати шкоди іншим особам.
Прокурор також заявив, що для використання зброї у тій ситуації не було необхідності.
“Адже у цьому місці бойової обстановки не було”, — уточнив представник держобвинувачення.
Враховуючи викладене, сторона обвинувачення попросила суд залишити вирок Колмогорову без змін, а касаційну скаргу адвокатів без задоволення.
Такої самої позиції дотримується і потерпіла сторона.
Наразі суд видалився до нарадчої кімнати для ухвалення рішення.
Як повідомляв УНН, 6 листопада Вищий спецсуд розпочав розгляд скарги на вирок прикордоннику С.Колмогорову.
Нагадаємо, С.Колмогорова обвинувачують у вбивстві жінки-пасажира автомобіля, обстріляного нарядом прикордонників на блокпосту під Маріуполем 9 вересня 2014 року.