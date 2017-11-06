Прикордонник Колмогоров не мав підстав стріляти по цивільному автомобілю - прокурори

ukru
18:53 • 53142 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

15:10 • 71285 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 105809 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 114732 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 161289 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 118482 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 108099 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 133284 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 120928 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 123196 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.5 м/с
67 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ЄС не має наміру змінювати санкційний режим проти рф на тлі вимог москви щодо SWIFT - Euractiv

ЄС не має наміру змінювати санкційний режим проти рф на тлі вимог москви щодо SWIFT - Euractiv

27 березня, 10:19 • 34505 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 113994 перегляди
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 76004 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

14:22 • 117712 перегляди
Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

17:43 • 39271 перегляди
Публікації
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

18:53 • 53154 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

14:22 • 117739 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 161295 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 195467 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 205790 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 76004 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 113994 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 140864 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 130605 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 161171 перегляди
Актуальне
Прикордонник Колмогоров не мав підстав стріляти по цивільному автомобілю - прокурори

Прикордонник Колмогоров не мав підстав стріляти по цивільному автомобілю - прокурори

Київ • УНН

 • 11423 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Сторона обвинувачення наполягає на тому, що прикордонник Сергій Колмогоров, якого засуджено до 13 років ув’язнення за вбивство цивільної особи під час примусової зупинки автомобіля біля Маріуполя 7 вересня 2014 року, не мав підстав для відкриття вогню по цивільній автівці, передає кореспондент УНН.

“Колмогоров повинен був передбачити наслідки стрільби по цивільному автомобілю. Підстав для застосування зброї відповідно до нормативних актів, вимог, інструкцій з внутрішнього статуту службу у нього не було... При примусовій зупинці автомобіля стрільба по водію і пасажирах не ведеться", — наголосили представники обвинувачення у Вищому спецсуді.

При цьому вони зауважили, що відкриття вогню по автомобілю для його зупинки можливе лише тоді, якщо інших можливих заходів не було, але і в даному випадку військовослужбовець зобов’язаний вжити всіх заходів, щоб не завдати шкоди іншим особам.

Прокурор також заявив, що для використання зброї у тій ситуації не було необхідності.

“Адже у цьому місці бойової обстановки не було”, — уточнив представник держобвинувачення.

Враховуючи викладене, сторона обвинувачення попросила суд залишити вирок Колмогорову без змін, а касаційну скаргу адвокатів без задоволення.

Такої самої позиції дотримується і потерпіла сторона.

Наразі суд видалився до нарадчої кімнати для ухвалення рішення.

Як повідомляв УНН, 6 листопада Вищий спецсуд розпочав розгляд скарги на вирок прикордоннику С.Колмогорову.

Нагадаємо, С.Колмогорова обвинувачують у вбивстві жінки-пасажира автомобіля, обстріляного нарядом прикордонників на блокпосту під Маріуполем 9 вересня 2014 року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НП
Tesla
$276.69
Brent
$73.22
Bitcoin
$87,039.40
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,098.90
Ethereum
$2,002.86