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Скрытая мобилизация в центральных и юго-восточных регионах россии терпит неудачу - разведка

Киев • УНН

 • 195673 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Проведение скрытой мобилизации в центральных и юго-восточных регионах россии терпит неудачу. Россияне все чаще отказываются умирать по идее кремлевского диктатора. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины, информирует УНН.

Скрытая мобилизация в центральных и юго-восточных регионах россии терпит неудачу - разведка

Цитата

«Учитывая это, в министерстве обороны страны-агрессора решили увеличить количество наемников ПИК, участвующих в боевых действиях на территории Украины. В первую очередь в войне против нашего государства командование вс рф активно использует представителей российской ПИК «Вагнер»/ «Лига», - говорится в сообщении.

Детали 

В ГУР утверждали, что по оценкам военной разведки Украины, на временно оккупированных территориях находится около 4500-5000 боевиков. Оккупационные войска работают на определенных направлениях как штурмовые отряды, действующие в первой линии наступательных войск.

Дополнение 

Оккупант по телефону рассказал другу, что россияне ежедневно теряют своих военных. Украинские защитники не дают покоя воинам, и каждый день "накрывают" их артиллерией. Перехват разговора оккупанта с другом публикует Главное управление разведки.

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