Прихована мобілізація в центральних та південно-східних регіонах росії зазнає невдач - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Проведення прихованої мобілізації в центральних та південно-східних регіонах рф зазнає невдач. Росіяни все частіше відмовляються йти вмирати за ідеї кремлівського диктатора. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України, інформує УНН.
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«Зважаючи на це, в міністерстві оборони країни-агресора вирішили збільшити кількість найманців ПВК, які беруть участь у бойових діях на території України. У першу чергу у війні проти нашої держави командування зс рф активно використовує представників російської ПВК «Вагнер»/ «Ліга», - ідеться у повідомленні.
Деталі
У ГУР долдали, що за оцінками воєнної розвідки України, на тимчасово окупованих територіях перебуває близько 4500-5000 бойовиків. Окупаційні війська працюють на певних напрямках як штурмові загони, які діють у першій лінії наступальних військ.
Доповнення
Окупант телефоном розповів другу, що росіяни щодня втрачають своїх військових. Українські захисники не дають спокою воякам, і щодня "накривають" їх артилерією. Перехоплення розмови окупанта з другом публікує Головне управління розвідки.