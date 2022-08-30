Прихована мобілізація в центральних та південно-східних регіонах росії зазнає невдач - розвідка

Цитата



«Зважаючи на це, в міністерстві оборони країни-агресора вирішили збільшити кількість найманців ПВК, які беруть участь у бойових діях на території України. У першу чергу у війні проти нашої держави командування зс рф активно використовує представників російської ПВК «Вагнер»/ «Ліга», - ідеться у повідомленні.

Деталі

У ГУР долдали, що за оцінками воєнної розвідки України, на тимчасово окупованих територіях перебуває близько 4500-5000 бойовиків. Окупаційні війська працюють на певних напрямках як штурмові загони, які діють у першій лінії наступальних військ.

Доповнення

Окупант телефоном розповів другу, що росіяни щодня втрачають своїх військових. Українські захисники не дають спокою воякам, і щодня "накривають" їх артилерією. Перехоплення розмови окупанта з другом публікує Головне управління розвідки.