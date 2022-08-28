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Окупант розповідає другові про кількість загиблих в Україні росіян щодня – перехоплення розвідки

Київ • УНН

 • 265215 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. Окупант телефоном розповів другу, що росіяни щодня втрачають своїх військових. Українські захисники не дають спокою воякам, і щодня “накривають” їх артилерією. Перехоплення розмови окупанта з другом публікує Головне управління розвідки, пише УНН.

Окупант розповідає другові про кількість загиблих в Україні росіян щодня – перехоплення розвідки

Цитата

“Бл***ь, артилерія просто єб***т щодня. А так плюс-мінус все нормально. 200-х до**я, правда, і 300-х. Ні, ну зараз, останнім часом, де я перебуваю, 200-х мало. А в перші дні, в липні, було більше”, – сказав він.

Додамо

За даними Міноборони Великої Британії, збільшення чисельності армії російської федерації навряд чи підвищить її бойову міць у війні проти України, оскільки охочих йти на контракт дуже мало.

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