Окупант розповідає другові про кількість загиблих в Україні росіян щодня – перехоплення розвідки
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Окупант телефоном розповів другу, що росіяни щодня втрачають своїх військових. Українські захисники не дають спокою воякам, і щодня “накривають” їх артилерією. Перехоплення розмови окупанта з другом публікує Головне управління розвідки, пише УНН.
Цитата
“Бл***ь, артилерія просто єб***т щодня. А так плюс-мінус все нормально. 200-х до**я, правда, і 300-х. Ні, ну зараз, останнім часом, де я перебуваю, 200-х мало. А в перші дні, в липні, було більше”, – сказав він.
Додамо
За даними Міноборони Великої Британії, збільшення чисельності армії російської федерації навряд чи підвищить її бойову міць у війні проти України, оскільки охочих йти на контракт дуже мало.