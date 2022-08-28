Оккупант рассказывает другу о количестве погибших в Украине россиян ежедневно – перехват разведки
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Оккупант по телефону рассказал другу, что россияне ежедневно теряют своих военных. Украинские защитники не дают спокойствия воякам, и ежедневно “накрывают” их артиллерией. Перехват разговора оккупанта с другом публикует Главное управление разведки, пишет УНН.
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“Бл***ь, артиллерия просто еб***т ежедневно. А так, плюс-минус все нормально. 200-х до**я, правда, и 300-х. Не, ну сейчас, в последнее время, где я нахожусь, 200-х мало. А в первые дни, в июле, было побольше”, – сказал он.
Добавим
По данным Минобороны Великобритании, увеличение численности армии российской федерации вряд ли повысит ее боевую мощь в войне против Украины, поскольку желающих идти на контракт очень мало.