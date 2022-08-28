Оккупант рассказывает другу о количестве погибших в Украине россиян ежедневно – перехват разведки

Цитата

“Бл***ь, артиллерия просто еб***т ежедневно. А так, плюс-минус все нормально. 200-х до**я, правда, и 300-х. Не, ну сейчас, в последнее время, где я нахожусь, 200-х мало. А в первые дни, в июле, было побольше”, – сказал он.

Добавим

По данным Минобороны Великобритании, увеличение численности армии российской федерации вряд ли повысит ее боевую мощь в войне против Украины, поскольку желающих идти на контракт очень мало.