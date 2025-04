Увеличение численности армии рф не повысит ее боевую мощь – Минобороны Великобритании

Детали

Как отметили, до сих пор непонятно, будет ли кремль пытаться восполнить значительные потери своей армии с помощью привлечения большего количества солдат контрактников-добровольцев или увеличения годовых плановых показателей для призыва.

Цитата

"В любом случае, согласно действующему законодательству, указ вряд ли приведет к существенному прогрессу в усилении боевой мощи россии в Украине. Это потому, что россия потеряла десятки тысяч военных, очень мало новых контрактников набирают, а призывники технически не обязаны служить за пределами территории россии", – сообщили в ведомстве.

Дополнение

Как информировал УНН, российский диктатор владимир путин увеличил штатную численность российской армии на 137 тысяч человек.

В частности, президент россии подписал указ, согласно которому общий штат вооруженных сил рф теперь будет составлять 2 039 758 человек, из них военнослужащих – 1 150 628.