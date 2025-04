Збільшення чисельності армії рф не підвищить її бойову потужність – Міноборони Великої Британії

Деталі

Як зазначили, досі незрозуміло, чи намагатиметься кремль заповнити значні втрати своєї армії за допомогою залучення більшої кількості солдатів контрактників-добровольців або збільшення річних планових показників для призову.

Цитата

"У будь-якому разі, згідно з чинним законодавством, указ навряд чи призведе до суттєвого прогресу у посиленні бойової потужності росії в Україні. Це тому, що росія втратила десятки тисяч військових, дуже мало нових контрактників набирають, а призовники технічно не зобов'язані служити за межами території росії", – повідомили у відомстві.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 28 August 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/WfWw8IS4aT



August 28, 2022

Доповнення

Як інформував УНН, російський диктатор володимир путін збільшив штатну чисельність російської армії на 137 тисяч осіб.

Зокрема, президент росії підписав указ, згідно з яким загальний штат збройних сил рф тепер становитиме 2 039 758 осіб, із них військовослужбовців – 1 150 628.