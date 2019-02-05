Сторонники Асада продолжают обстреливать Идлиб
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. В результате очередного артобстрела зоны деэскалации в сирийском Идлибе получили ранение четыре мирных жителя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.
Силы режима Башара Асада и проиранские группировки в обход сочинских соглашений во вторник подвергли обстрелу деревни Сукейк, Руффа, Хулуббе и Хувейн на юге зоны деэскалации, деревню Наджийе на юго-западе Идлиба, районы Кефренбуде на севере Хамы и деревни Таль-Сахир, Дженабира и Хысрая в районе Морик.
Разрушена мечеть "Фарук" в районе Кефренбуде, пострадали четыре мирных жителя, в том числе двое детей.
Согласно данным, полученным из Управления гражданской обороны, в ходе воздушной и наземных атак в зоне деэскалации в сирийском Идлибе в январе погибли 30 мирных жителей, 180 получили ранение.
Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.
По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.
Напомним, за январь в сирийском Идлибе погибли 30 мирных жителей.