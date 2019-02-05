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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 75679 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 100895 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 135537 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 134068 просмотра

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Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131476 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125948 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
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7 марта, 08:52 • 163322 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117912 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141502 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145332 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Сторонники Асада продолжают обстреливать Идлиб

Киев  •  УНН

 • 8609 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. В результате очередного артобстрела зоны деэскалации в сирийском Идлибе получили ранение четыре мирных жителя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу. 

Силы режима Башара Асада и проиранские группировки в обход сочинских соглашений во вторник подвергли обстрелу деревни Сукейк, Руффа, Хулуббе и Хувейн на юге зоны деэскалации, деревню Наджийе на юго-западе Идлиба, районы Кефренбуде на севере Хамы и деревни Таль-Сахир, Дженабира и Хысрая в районе Морик.

Разрушена мечеть "Фарук" в районе Кефренбуде, пострадали четыре мирных жителя, в том числе двое детей.

Согласно данным, полученным из Управления гражданской обороны, в ходе воздушной и наземных атак в зоне деэскалации в сирийском Идлибе в январе погибли 30 мирных жителей, 180 получили ранение.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.

По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.

Напомним, за январь в сирийском Идлибе погибли 30 мирных жителей

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