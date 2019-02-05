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Прихильники Асада продовжують обстрілювати Ідліб

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. В результаті чергового артобстрілу зони деескалації в сирійському Ідлібі отримали поранення чотири мирних жителя. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.

Сили режиму Башара Асада та проіранськи угруповання в обхід сочинських угод у вівторок піддали обстрілу села Сукейк, Руффа, Хулуббе і Хувейн на півдні зони деескалації, село Наджійе на південному заході Ідліб, райони Кефренбуде на півночі Хами і села Таль-Сахір, Дженабіра і Хисрая в районі Моріка.

Зруйнована мечеть "Фарук" в районі Кефренбуде, постраждали четверо мирних жителів, в тому числі двоє дітей.

Згідно з даними, отриманими з Управління цивільної оборони, в ході повітряної і наземних атак в зоні деескалації в сирійському Ідлібі в січні загинули 30 мирних жителів, 180 отримали поранення.

Війна в Сирії почалася в березні 2011 року, коли мирні демонстрації протесту переросли в збройний конфлікт після того, як військові відкрили вогонь по демонстрантах.

За даними ООН, в ході конфлікту загинуло понад 400 тисяч осіб, понад 10 мільйонів були змушені покинути свої будинки. 4,8 мільйона чоловік знайшли притулок за межами країни.

Нагадаємо, за січень в сирійському Ідлібі загинули 30 мирних жителів.

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