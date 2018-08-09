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Сторонника Трампа в Конгрессе обвинили в инсайдерской торговле

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 августа. УНН. Член Палаты представителей Кристофер Коллинз (республиканец, от штата Нью-Йорк), его сын Кэмерон выслушали обвинения в инсайдерской торговле и в даче ложных показаний ФБР от работников прокуратуры города Нью-Йорк. Фактически Коллинз стал первым действующим конгрессменом, которому придется ответить за финансовые нарушения, однако сам законодатель не признает свою вину, сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Сторонника Трампа в Конгрессе обвинили в инсайдерской торговле

По данным прокуратуры, Коллинзу в прошлом году стала известна информация о том, что препарат австралийской компании Innate Immunotherapeutics Ltd для лечения пациентов с рассеянным склерозом оказался неудачным по итогам проверки. Коллинз был обязан хранить в тайне эти сведения, однако, поскольку он был крупным акционером и не мог продать свой пакет, законодатель сообщил своему сыну о ситуации. Тот предупредил других акционеров, чтобы они могли продать ценные бумаги, пока другие оставались в неведении. По оценке прокуратуры, родственники и знакомые Коллинза успели избавиться от 1,78 млн акций на 768 тыс. долларов еще до того, как объявление о неудачных испытаниях стало достоянием общественности и привело к падению стоимости ценных бумаг.

“Обвинения в его адрес показывают, что перед законом у нас все равны”, — прокомментировал ситуацию прокурор Южного округа Нью-Йорка Джеффри Берман.

Адвокаты Коллинза в свою очередь заявляют о готовности “обелить его честное имя”. Они указывают, что конгрессмен сам не продал ни одной акции, а все остальные версии еще надо доказать.

Коллинз представляет в Палате представителей Конгресса США 27-й избирательный округ с населением 713 тыс. человек, расположенный на западе штата Нью-Йорк на берегу озера Онтарио. Он был первым из членов нижней палаты Конгресса, кто поддержал кандидатуру Дональда Трампа на выборах президента США в ходе избирательной кампании 2016 года.

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