Прихильника Трампа в Конгресі звинуватили в інсайдерській торгівлі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Член Палати представників Крістофер Коллінз (республіканець, від штату Нью-Йорк), його син Кемерон вислухали звинувачення в інсайдерській торгівлі та в дачі неправдивих свідчень ФБР від працівників прокуратури міста Нью-Йорк. Фактично Коллінз став першим чинним конгресменом, якому доведеться відповісти за фінансові порушення, однак сам законодавець не визнає свою провину, повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
За даними прокуратури, Коллінзу в минулому році стала відома інформація про те, що препарат австралійської компанії Innate Immunotherapeutics Ltd для лікування пацієнтів із розсіяним склерозом виявився невдалим за підсумками перевірки. Коллінз був зобов’язаний зберігати у таємниці ці відомості, проте, оскільки він був великим акціонером і не міг продати свій пакет, законодавець повідомив своєму синові про ситуацію. Той сповістив інших акціонерів із тим, щоб вони могли продати цінні папери, поки інші залишалися в невіданні. За оцінкою прокуратури, родичі і знайомі Коллінза встигли позбутися від 1,78 млн акцій на 768 тисяч доларів ще до того, як оголошення про невдалі випробування стало надбанням громадськості і призвело до падіння вартості цінних паперів.
“Звинувачення на його адресу показують, що перед законом у нас усі рівні”, — прокоментував ситуацію прокурор Південного округу Нью-Йорка Джеффрі Берман.
Адвокати Коллінза в свою чергу заявляють про готовність “обілити його чесне ім’я”. Вони вказують, що конгресмен сам не продав жодної акції, а всі інші версії ще треба довести.
Коллінз представляє в Палаті представників Конгресу США 27-й виборчий округ з населенням 713 тис. осіб, розташований на заході штату Нью-Йорк на березі озера Онтаріо. Він був першим із членів нижньої палати Конгресу, хто підтримав кандидатуру Дональда Трампа на виборах президента США в ході виборчої кампанії 2016 року.