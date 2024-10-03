Прикарпатье подверглось вражеской атаке: пострадавших нет

Прикарпатье подверглось вражеской атаке. К счастью, пострадавших не было. Об этом сообщает Ивано-Франковской ОГА Светланы Онищук, передает УНН.

Детали

Силы противовоздушной обороны эффективно отреагировали на угрозу, обеспечив безопасность региона. Также, благодаря работе соответствующих служб, последствия атаки были оперативно ликвидированы.

Спасибо нашим силам ПВО за их профессиональную работу и всем службам, которые оперативно реагируют на последствия вражеских атак - отметили в областной военной администрации.

Местные власти в очередной раз призывают жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в безопасных местах. Также напоминают, что запрещено снимать и публиковать в соцсетях работы ПВО.

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