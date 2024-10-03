Прикарпаття зазнало ворожої атаки: постраждалих немає
Київ • УНН
Сили ППО ефективно відреагували на загрозу в Івано-Франківській області. Місцева влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та нагадує про заборону знімати роботу ППО.
Прикарпаття зазнало ворожої атаки. На щастя, постраждалих не було. Про це повідомляє Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук, передає УНН.
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Сили протиповітряної оборони ефективно відреагували на загрозу, забезпечивши безпеку регіону. Також, завдяки роботі відповідних служб, наслідки атаки були оперативно ліквідовані.
Дякуємо нашим силам ППО за їхню професійну роботу та усім службам, які оперативно реагують на наслідки ворожих атак
Місцева влада вкотре закликає мешканців області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися у безпечних місцях. Також нагадують, що заборонено знімати та публікувати в соцмережах роботи ППО.
В Івано-Франківську сталися вибухи03.10.24, 02:37 • 21155 переглядiв