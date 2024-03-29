Приговор к 25 годам тюрьмы основателя FTX и атака на DeFi-протокол Prisma Finance: эксперт рассказала о событиях, которые всколыхнули мир криптовалют

В мире криптовалют произошел ряд важных событий, которые свидетельствуют как о быстром развитии этого рынка, так и о вызовах, с которыми сталкиваются его участники и инвесторы. Об этом соосновательница первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка сообщила на своей странице в Facebook, пишет УНН.

По ее словам, внимание участников рынка криптовалют и инвесторов привлек старт расследования в отношении транзакций через Garantex.

В частности, власти США и Великобритании начали расследование по поводу транзакций на сумму 20 млрд долларов российской биржи криптовалют Garantex.

"Оно вызвало беспокойство, поскольку Garantex была добавлена в санкционный список, что подчеркивает серьезность намерений регулирующих органов бороться с отмыванием денег и другими нелегальными операциями через криптовалюты", - отметила Соседка.

Не менее важной для мира криптовалют стала и атака на DeFi-протокол Prisma Finance, который стал жертвой эксплойта. В результате атаки хакеры вывели 11,6 млн долларов.

"Это событие напоминает о постоянных рисках безопасности, с которыми сталкиваются проекты в сфере децентрализованных финансов (DeFi), и о необходимости укрепления мер по защите активов", - пояснила Соседка.

Кроме того, по ее словам, количество валидаторов в блокчейне Ethereum достигло важной вехи в 1 млн, что демонстрирует рост децентрализации и безопасности.

"В стейкинге заблокировано активов на сумму примерно 114 млрд долларов, что указывает на значительное доверие участников сети к перспективам Ethereum и его способности поддерживать большую сетевую активность и инновации", - отметила Соседка.

Важным стало и то, что фонды инвестировали около 1,1 млрд долларов в токенизированные казначейские облигации США за последние 11 месяцев. Это, по мнению Соседки, говорит о росте интереса к новым формам цифровых активов и интеграции традиционных финансовых инструментов с блокчейн-технологиями.

Внимание участников рынка криптовалют привлек также приговор основателю FTX Сэму Бенкман-Фриду. В отношении него были выдвинуты обвинения в мошенничестве и других преступлениях, связанных с крахом криптобиржи FTX. Суд приговорил его к 25 годам тюремного заключения. По словам Соседки, этот случай стал одним из самых громких в криптовалютной индустрии и вызвал широкое обсуждение вопросов регулирования и надзора за криптовалютными платформами

"Эти события отражают как быстрый рост и инновации в сфере криптовалют и блокчейна, так и вызовы, с которыми сталкивается индустрия, включая вопросы безопасности, регулирования и доверия", - добавила Соседка.

Напомним

УНН начал серию публикаций, в которой будет рассказывать о цифровых валютах и их возможностях. Первый наш материал был посвящен технологии, лежащей в основе криптовалют - блокчейну: "Крипта для чайников". Часть 1: что такое блокчейн и его "фишки", о которых мало кто знает.

Во второй части УНН рассказывал, что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют. Подробнее об этом читайте в материале: "Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют.