Приготовление пищи в экстремальных условиях - эксперт дал советы

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«Если экстремальные условия застали дома, то первое, что надо – это запас воды. Потому что расщепление пищи, особенно белковой, требует воды. Соответственно, если ее нет, то о еде можно не сильно думать, все равно жажда замучает раньше, чем голод. Что касается запасов еды, то в первую очередь надо обращать внимание на две вещи: калорийность и привычность. То есть, если в быту вы едите определенные вещи, то желательно, чтобы запасы у вас были сделаны именно из этих вещей. Потому что, например, если вы вегетарианец и будете запасать мясные консервы, то даже если отложить все психологические факторы, без привычки у вас могут возникнуть проблемы с пищеварением. Второе – это калорийность, особенно актуально сейчас, в холодное время года. То есть, это должна быть не молочка или фрукты с овощами, а пища, которая реально дает много калорий: каши, макаронные изделия, мясные консервы, паштеты», – посоветовал Мельничук.

Детали

Кроме того, при подготовке запасов пищи стоит обращать внимание на продолжительность хранения. Дольше всего хранятся сыпучие продукты: каши, макаронные изделия, хлопья. Однако, стоит помнить, что чем мельче продукт, тем меньше он хранится. Например, гречневая крупа имеет больший срок хранения, чем манная.

Если дома выключили свет на длительный период времени, то прежде всего съестся еда из холодильника. Далее – можно есть то, что лежит в морозилке. В идеале, чтобы там лежали калорийные продукты: пельмени, котлеты, масло, мясо, рыба, а не фрукты или мороженое. Соответственно, когда заканчиваются запасы в холодильнике, тогда можно переходить на продукты длительного хранения.

«В “полевых” условиях преобладает компактность пищи. И здесь уже понадобится сублимированная пища – она высушена промышленным способом, небольшой пакетик весит пару граммов. Открывая его, вы заливаете то количество воды, которое надо для восстановления этой пищи, она набирается водой, и через пару минут ее не отличить от только что приготовленной. Но надо быть готовым к тому, что сублимированная еда достаточно дорогая, потому что промышленный процесс производства не дешевый, там оборудование надо мощное, и это сложно техническилогически. Есть более простой способ изготовить похожую на сублимированную пищу – это сушка. Можно даже использовать электрические бытовые сушки для фруктов. Но это надо сделать заранее: купить ингредиенты, засушить каждый отдельно, сделать смеси, упаковать в пакеты или контейнеры. Заливая водой, они тоже восстанавливаются. Но в отличие от сублимата, по вкусу и текстуре вы поймете, что эта еда восстановлена. Так можно засушить и борщ, а потом залить его водой и добавить мясную консерву, можно сделать пюре картофельное, можно засушить мясо», – рассказал эксперт.

Кроме основного рациона необходимо помнить и о вкусностях, которые внесут разнообразие в пищу и поднимут моральный дух. Эксперт советует среди запасов иметь такие продукты, как орехи, сухофрукты, шоколад или сгущенное молоко. Также разнообразие в рацион добавят кетчуп, майонез и горчица, которые можно приобрести в компактных стиках.

И в домашних, и в “полевых” условиях важно позаботиться о получении горячей воды, с помощью которой можно и приготовить себе еду. На такие случаи может понадобиться сухой спирт, топливные брикеты.

«Есть спиртовые печки, куда заливается спирт, и они горят, как конфорка. Есть еще печки туристические, куда можно закинуть что-либо горящее, это и топливные брикеты для котлов, и просто дрова, опилки, шишки, и на ней греть воду и готовить еду. Идеально, если есть деньги и время, приобрести туристическую горелку, которая вполне заменит кухонную конфорку одну. Они есть на бензине, на газовом баллоне, есть мультитопливные, которые могут и на том, и на том работать, в зависимости от того, к чему присоединить. Он ультралегкий и компактный, но не дешевый. Есть также дачный вариант печки, где небольшой газовый баллон вставляется напрямую в печку, и она работает. Если еду надо приготовить на 1-2 человека, то туристической маленькой компактной горелки хватит. Однако, если это большая семья или группа людей, то легче пользоваться костром. Но его тоже надо организовать и заранее подумать, чем этот костер разводить. Смотреть по ситуации и подготовить дрова, уголь или газ», – отметил Мельничук.

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