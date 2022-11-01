Приготування їжі в екстремальних умовах - експерт дав поради

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«Якщо екстремальні умови застали вдома, то перше, що треба – це запас води. Тому що розщеплення їжі, особливо білкової, потребує води. Відповідно, якщо її немає, то про їжу можна не сильно думати, все одно спрага замучить раніше, ніж голод. Щодо запасів їжі, то в першу чергу треба звертати увагу на дві речі: калорійність і звичність. Тобто, якщо в побуті ви їсте певні речі, то бажано, щоб запаси у вас були зроблені саме із цих речей. Бо, наприклад, якщо ви вегетаріанець і будете запасати м’ясні консерви, то навіть якщо відкласти всі психологічні фактори, без звички у вас можуть виникнути проблеми з травленням. Друге – це калорійність, особливо актуально зараз, у холодну пору року. Тобто, це має бути не молочка чи фрукти з овочами, а їжа, яка реально дає багато калорій: каші, макаронні вироби, м’ясні консерви, паштети», – порадив Мельничук.

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Окрім того, при підготовці запасів їжі варто звертати увагу на тривалість зберігання. Найдовше зберігаються сипучі продукти: каші, макаронні вироби, пластівці. Проте, варто пам’ятати, що чим дрібніший продукт, тим менше він зберігається. Наприклад, гречана крупа має більший термін зберігання, ніж манна.

Якщо вдома вимкнули світло на тривалий період часу, то передусім з’їдається їжа з холодильника. Далі – можна їсти те, що лежить у морозилці. В ідеалі, щоб там лежали калорійні продукти: пельмені, котлети, масло, м’ясо, риба, а не фрукти чи морозиво. Відповідно, коли закінчуються запаси в холодильнику, тоді можна переходити на продукти тривалого зберігання.

«У “польових” умовах переважає компактність їжі. І тут вже знадобиться сублімована їжа – вона висушена промисловим способом, невеликий пакетик важить пару грамів. Відкриваючи його, ви заливаєте ту кількість води, яка треба для відновлення цієї їжі, вона набирається водою, і через пару хвилин її не відрізнити від щойно приготовленої. Але треба бути готовим до того, що сублімована їжа досить дорога, тому що промисловий процес виробництва не дешевий, там обладнання треба потужне, і це складно технічнологічно. Є простіший спосіб виготовити схожу на сублімовану їжу – це сушіння. Можна навіть використовувати електричні побутові сушки для фруктів. Але це треба зробити заздалегідь: купити інгредієнти, засушити кожен окремо, зробити суміші, запакувати в пакети чи контейнери. Заливаючи водою, вони теж відновлюються. Але на відміну від сублімату, за смаком і текстурою ви зрозумієте, що ця їжа відновлена. Так можна засушити і борщ, а потім залити його водою та додати м'ясної консерви, можна зробити пюре картопляне, можна засушити м’ясо», – розповів експерт.

Окрім основного раціону необхідно пам’ятати і про смаколики, які внесуть різноманіття до їжі та піднімуть моральний дух. Експерт радить серед запасів мати такі продукти, як горіхи, сухофрукти, шоколад чи згущене молоко. Також різноманіття до раціону додадуть кетчуп, майонез та гірчиця, які можна придбати в компактних стіках.

І в домашніх, і в “польових” умовах важливо потурбуватися про отримання гарячої води, з допомогою якої можна і приготувати собі їжу. На такі випадки може знадобитися сухий спирт, паливні брикети.

«Є спиртові пічки, куди заливається спирт, і вони горять, як конфорка. Є ще пічки туристичні, куди можна закинути будь-що, що горить, це і паливні брикети для котлів, і просто дрова, тирса, шишки, і на ній гріти воду та готувати їжу. Ідеально, якщо є гроші і час, придбати туристичний пальник, який цілком замінить кухонну конфорку одну. Вони є на бензині, на газовому балоні, є мультипаливні, які можуть і на тому, і на тому працювати, залежно від того, до чого приєднати. Він ультралегкий і компактний, але не дешевий. Є також дачний варіант пічки, де невеликий газовий балон вставляється напряму в пічку, і вона працює. Якщо їжу треба приготувати на 1-2 людини, то туристичного маленького компактного пальника вистачить. Проте, якщо це більша сім’я чи група людей, то легше користуватися багаттям. Але його теж треба організувати і заздалегідь подумати, чим те багаття розводити. Дивитися по ситуації і підготувати дрова, вугілля чи газ», – зазначив Мельничук.

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