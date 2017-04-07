Причину взрыва у школы в Ростове-на-Дону назвали в РФ

Как отмечается, местная полиция задержала мужчину, который оставил замаскированное под фонарик взрывное устройство вблизи образовательного учреждения.

Указано, что выяснилось, что он специально подбросил его по пути следования своего знакомого. 46-летний сторож подобрал самодельную бомбу, она взорвалась у него в руках. Он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Накануне не исключалась версия теракта.

Напомним, по факту взрыва в Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело.