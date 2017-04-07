Причину взрыва у школы в Ростове-на-Дону назвали в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Бытовой конфликт стал причиной взрыва вблизи школы в Ростове-на-Дону. Об этом пишет российское издание "Эхо Москвы", передает УНН.
Как отмечается, местная полиция задержала мужчину, который оставил замаскированное под фонарик взрывное устройство вблизи образовательного учреждения.
Указано, что выяснилось, что он специально подбросил его по пути следования своего знакомого. 46-летний сторож подобрал самодельную бомбу, она взорвалась у него в руках. Он находится в больнице в тяжелом состоянии.
Накануне не исключалась версия теракта.
Напомним, по факту взрыва в Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело.