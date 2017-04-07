Причину вибуху біля школи в Ростові-на-Дону назвали у РФ

Як зазначається, місцева поліція затримала чоловіка, який залишив замаскований під ліхтарик вибуховий пристрій поблизу освітнього закладу.

Вказано, що з'ясувалося, що він спеціально підкинув його по шляху проходження свого знайомого. 46-річний сторож підібрав саморобну бомбу, вона вибухнула у нього в руках. Він перебуває в лікарні у важкому стані.

Напередодні не виключалася версія теракту.

Нагадаємо, за фактом вибуху в Ростові-на-Дону порушено кримінальну справу.