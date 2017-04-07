Причину вибуху біля школи в Ростові-на-Дону назвали у РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Побутовий конфлікт став причиною вибуху поблизу школи в Ростові-на-Дону. Про це пише російське видання "Эхо Москвы", передає УНН.
Як зазначається, місцева поліція затримала чоловіка, який залишив замаскований під ліхтарик вибуховий пристрій поблизу освітнього закладу.
Вказано, що з'ясувалося, що він спеціально підкинув його по шляху проходження свого знайомого. 46-річний сторож підібрав саморобну бомбу, вона вибухнула у нього в руках. Він перебуває в лікарні у важкому стані.
Напередодні не виключалася версія теракту.
Нагадаємо, за фактом вибуху в Ростові-на-Дону порушено кримінальну справу.