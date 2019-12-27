Причиной смертельного конфликта с соседями в Северске стал разобранный на металлолом забор
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. В городе Северск Донецкой области мужчина из охотничьего ружья застрелил трех соседей, после чего покончил с собой. Этому предшествовала ссора, причиной которой стал разобранный забор. Об этом сообщили УНН правоохранители.
Соседи пришли к 35-летнему мужчине после того, как он разобрал металлический забор и сдал его на металлолом. В этот же день мужчина конфликтовал с отцом, ведь хотел продать его шкаф. Добавим, что мужчина нигде не работал.
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Напомним, вечером 26 декабря в городе Северск Бахмутского района 35-летний местный житель застрелил трех соседей, а затем покончил с собой.
Открыто уголовное производство по ч.2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).