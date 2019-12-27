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Причиною смертельного конфлікту з сусідами у Сіверську став розібраний на брухт паркан

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. У місті Сіверськ Донецької області чоловік з мисливської рушниці застрелив трьох сусідів, після чого вкоротив собі віку. Цьому передувала сварка, причиною якої став розібраний паркан. Про це УНН повідомили правоохоронці.

Сусіди прийшли до 35-річного чоловіка після того, як він розібрав металевий паркан та здав його на металобрухт. Цього ж дня чоловік конфліктував з батьком, адже хотів продати його шафу. Додамо, що чоловік ніде не працював.

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Нагадаємо, ввечері 26 грудня у місті Сіверськ Бахмутського району 35-річний місцевий житель застрелив трьох сусідів, а потім покінчив з собою. 

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

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