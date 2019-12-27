На Донеччині чоловік застрелив трьох сусідів та покінчив із собою

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. У місті Сіверськ Донецької області чоловік біля власного подвір’я з мисливської рушниці застрелив трьох сусідів, після чого вкоротив собі віку. За попередньою інформацією, причиною трагедії став побутовий конфлікт. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.

Так, 26 грудня, близько опівночі до поліції надійшло повідомлення від жительки міста Сіверська Бахмутського району, яка почула постріли на сусідньому подвір’ї. На місце події терміново прибули слідчо-оперативна група, керівництво Бахмутського відділу поліції, прокурори місцевої прокуратури.

За результатами першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що трагедії, ймовірно, передувала сварка між сусідами. До 35-річного чоловіка прийшли власники сусідніх будинків. Під час конфлікту господар відкрив вогонь з рушниці. Троє чоловіків 52, 56, 60 років отримали смертельні поранення.

Тоді стрілець, перебуваючи на місці події, з тієї ж рушниці вистрелив у себе і від отриманих травм помер.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Речові докази вилучено. Поліцейські проводять комплекс слідчо-оперативних дій щодо встановлення повних обставин події.

Нагадаємо, у столичному парку "Гідропарк" невідомий застрелив чоловіка.

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