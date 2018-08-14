Причиной катастрофы вертолета Ми-8 под Красноярском могла стать ошибка экипажа
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Причиной авиакатастрофы вертолета Ми-8 авиакомпании UTair, который потерпел крушение 4 августа в Туруханском районе на северо-западе Красноярского края, могла стать ошибка экипажа одного из вертолетов, которые участвовали в инциденте. Об этом во вторник рассказал журналистам Западно-Сибирский транспортный прокурор Денис Костенко, сообщает УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.
“По предварительным данным, рассматривается вина экипажа одного из вертолетов, но в данный момент проверяются все версии этого события”, — сообщил Костенко, уточнив, что сейчас также проверяется законность использования посадочной площадки и организация воздушного движения со стороны авиадиспетчеров и соблюдение режима труда и отдыха со стороны экипажей.
Вертолет Ми-8 авиакомпании UTair, выполнявший рейс Ванкор — Пурпе, 4 августа потерпел крушение в Туруханском районе на северо-западе края, в 180 км к северу от Игарки. По предварительной информации, он задел лопастями подвес грузового вертолета, вылетевшего ранее.
На борту находились 18 человек: три члена экипажа и 15 вахтовиков, работников “РН-Ванкор” и подрядных организаций. Все они погибли.