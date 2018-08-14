Причиною катастрофи вертольота Мі-8 під Красноярськом могла стати помилка екіпажу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Причиною авіакатастрофи вертольота Мі-8 авіакомпанії UTair, який зазнав аварії 4 серпня в Туруханському районі на північному заході Красноярського краю, могла стати помилка екіпажу одного з вертольотів, які брали участь в інциденті. Про це у вівторок розповів журналістам Західно-Сибірський транспортний прокурор Денис Костенко, повідомляє УНН з посиланням на російське агентство ТАРС.
“За попередніми даними, розглядається вина екіпажу одного з вертольотів, але в даний момент перевіряються всі версії цієї події”, — повідомив Костенко, уточнивши, що зараз також перевіряється законність використання посадкового майданчика і організація повітряного руху з боку авіадиспетчерів і дотримання режиму праці та відпочинку з боку екіпажів.
Вертоліт Мі-8 авіакомпанії UTair, що здійснював рейс Ванкор — Пурпе, 4 серпня зазнав аварії в Туруханському районі на північному заході краю, в 180 км на північ від Ігарки. За попередньою інформацією, він зачепив лопатями підвіс вантажного вертольота, який вилетів раніше.
На борту перебували 18 осіб: три члени екіпажу і 15 вахтовиків, працівників “РН-Ванкор” і підрядних організацій. Всі вони загинули.