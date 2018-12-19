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Причины взрывов на военном арсенале под Ичней еще не установлены - военная прокуратура

Киев • УНН

 • 11842 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Следствие в настоящее время не установило причину взрывов на военном арсенале под Ичней Черниговской области, основной версией является диверсия. Об этом сообщили в Военной прокуратуре Черниговского гарнизона Центрального региона Украины в ответе на информационный запрос УНН.

Причины взрывов на военном арсенале под Ичней еще не установлены - военная прокуратура

"В настоящее время причины взрывов на технической территории военной части А1479 не установлены, диверсия является одной из основных следственных версий. Лица к уголовной ответственности в рамках данного уголовного производства не привлекались", - отметили в прокуратуре.

По их информации, на данной стадии досудебного расследования продолжается проведение следственных действий и ряда судебных экспертиз с целью установления причин подрыва боеприпасов, которые хранились на технической территории военной части А1479.

Также в ведомстве сообщили, что судебно-медицинские экспертизы в рамках данного уголовного производства не назначались при отсутствии оснований.

Напомним, в ночь на 9 октября 2018 года в районе поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области произошел взрыв на технической территории. Вспыхнул пожар. Охваченная пламенем техническая территория 6-го арсенала составила 402 га, общая площадь объекта - 682,6 га.

Из района чрезвычайной ситуации было эвакуировано 12 000 населения. Авиапространство, железнодорожное и автотранспортное сообщение в радиусе 30 км было перекрыто.

Из-за взрывов на арсенале в Черниговской открыто уголовное производство я по ч. 3 ст. 425 УК Украины, позже переквалифицировано на диверсию.

20 ноября правительство предложило в 2019 году увеличить сумму расходов на охрану хранилищ боеприпасов к 1500000000 грн.

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