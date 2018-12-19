Причини вибухів на військовому арсеналі під Ічнею ще не встановлені – військова прокуратура

"На даний час причини вибухів на технічній території військової частини А1479 не встановлені, диверсія є однією з основних слідчих версій. Особи до кримінальної відповідальності в рамках даного кримінального провадження не притягувалися", - зазначили у прокуратурі.



За їхньою інформацією, на даній стадії досудового розслідування триває проведення слідчих дій та низки судових експертиз з метою встановлення причин підриву боєприпасів, які зберігалися на технічній території військової частини А1479.

Також у відомстві поінформували, що судово-медичні експертизи в рамках даного кримінального провадження не призначались за відсутності підстав.



Нагадаємо, у ніч проти 9 жовтня 2018 року в районі селища Дружба Ічнянського району Чернігівської області стався вибух на технічній території. Спалахнула пожежа. Охоплена полум'ям технічна територія 6-го арсеналу становила 402 га, загальна площа об'єкту - 682,6 га.



З району надзвичайної ситуації було евакуйовано 12 тисяч населення. Авіапростір, залізничне і автотранспортне сполучення у радіусі 30 км було перекрито.



Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України, пізніше перекваліфіковане на диверсію.



20 листопада уряд запропонував у 2019 році збільшити суму видатків на охорону сховищ боєприпасів до 1,5 млрд грн.