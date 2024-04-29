Причины отсутствия дипломов или аттестатов в приложении Дія, и что делать в таком случае: рекомендации МОН

В Минцифре и ГП "Инфоресурс" выяснили основные почему диплом или аттестат об образовании не отображается в приложении "Дія". Что делать в таком случае рассказали в Министерстве образования и науки Украины, передает УНН.

Детали

По данным Министерства образования самыми распространенными являются три следующие ситуации.

1 Документ есть в реестре ЕГЭБО, но не в Дії.

Это может произойти из-за расхождений в номере РНУКПП между Дией и документом об образовании.

Что делать: обратиться за обновлением данных в учреждение образования, выдавшее документ.

Лайфхак: проверьте наличие документа в реестре по этой ссылке.

2️ В Действии отражена неполная или некорректная информация.

В таком случае также стоит обратиться в учебное заведение, чтобы эти данные там исправили.

3️ Ошибка в дате рождения.

Это еще одна распространенная ошибка, и в МОН предлагают два варианта ее исправления: либо обратиться со сканкопиями документа, удостоверяющего личность, и документа об образовании в учебное заведение или написать на почту Государственному предприятию "ИНФОРЕСУРС" ([email protected]) с наложением КЭП.

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В МОН также напомнили, что в Дії пока не отображаются:

🔹 документы о научных степенях и званиях;

🔹 информация о выпускниках военных учебных заведений;

🔹 дипломы о переподготовке до 1 января 2016 года;

🔹 документы до 2000 года, выданные полиграфическим способом.