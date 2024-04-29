Причины отсутствия дипломов или аттестатов в приложении Дія, и что делать в таком случае: рекомендации МОН

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
  •  104081 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  168015 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  148202 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  183586 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  159845 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  142386 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  126717 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  97605 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  85819 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  154054 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Новости по теме
Причины отсутствия дипломов или аттестатов в приложении Дія, и что делать в таком случае: рекомендации МОН

Причины отсутствия дипломов или аттестатов в приложении Дія, и что делать в таком случае: рекомендации МОН

  •  6433 просмотра
Речь идет не об ограничении прав человека, а о частичной отмене ограничений: Лубинец о новом заявлении в Совет Европы

Речь идет не об ограничении прав человека, а о частичной отмене ограничений: Лубинец о новом заявлении в Совет Европы

  •  7920 просмотра
Требует консультаций на уровне ЕС: премьер Литвы о возвращении военнообязанных украинцев

Требует консультаций на уровне ЕС: премьер Литвы о возвращении военнообязанных украинцев

  •  7117 просмотра
Пауз не будет: Зеленский получил заверения относительно поставок ракет к системам "Patriot"

Пауз не будет: Зеленский получил заверения относительно поставок ракет к системам "Patriot"

  •  9136 просмотра
Специалисты КНИИСЭ обсудили с иностранными партнерами алгоритм действий на случай возможного применения врагом боевых отравляющих веществ

Специалисты КНИИСЭ обсудили с иностранными партнерами алгоритм действий на случай возможного применения врагом боевых отравляющих веществ

  •  8244 просмотра
В Брюсселе стартовали разъяснительные встречи с Украиной по вопросам продовольственной безопасности, ветеринарии и фитосанитарии

В Брюсселе стартовали разъяснительные встречи с Украиной по вопросам продовольственной безопасности, ветеринарии и фитосанитарии

  •  9091 просмотра
Украина уменьшила, а не увеличила количество ограничений: Малюська о новом заявлении в Совет Европы

Украина уменьшила, а не увеличила количество ограничений: Малюська о новом заявлении в Совет Европы

  •  8906 просмотра
В Харькове и соседних районах восстановлено цифровое телевещание украинских телеканалов

В Харькове и соседних районах восстановлено цифровое телевещание украинских телеканалов

  •  8372 просмотра
Частные камеры видеонаблюдения не упрощают работу правоохранителей, а в определенном смысле замедляют - полиция

Частные камеры видеонаблюдения не упрощают работу правоохранителей, а в определенном смысле замедляют - полиция

  •  6652 просмотра
Принц Гарри с женой посетят Нигерию в мае, чтобы обсудить Игры непокоренных

Принц Гарри с женой посетят Нигерию в мае, чтобы обсудить Игры непокоренных

  •  7407 просмотра

Популярные

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

  •  93040 просмотра
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

  •  105587 просмотра
Пережило две Мировые войны, но не оккупацию: россияне разобрали одно из старейших учебных заведений Мариуполя

Пережило две Мировые войны, но не оккупацию: россияне разобрали одно из старейших учебных заведений Мариуполя

  •  28166 просмотра
К границе с Сумщиной прибыли четыре батальона чеченцев - замглавы Сумского райсовета

К границе с Сумщиной прибыли четыре батальона чеченцев - замглавы Сумского райсовета

  •  104390 просмотра
Наводили российские "Грады" на приграничье Сумщины: задержаны супруги агентов рф

Наводили российские "Грады" на приграничье Сумщины: задержаны супруги агентов рф

  •  82591 просмотра

Публикации

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

  •  93040 просмотра
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

  •  105587 просмотра
Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

26 апреля 2024, 13:52  •  256496 просмотра
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

26 апреля 2024, 13:48  •  253584 просмотра
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

26 апреля 2024, 06:43  •  283981 просмотра

Причины отсутствия дипломов или аттестатов в приложении Дія, и что делать в таком случае: рекомендации МОН

Министерство цифровой трансформации и ГП "Инфоресурс" определили основные причины, почему диплом или аттестат об образовании не отображается в приложении "Дія", и предоставили рекомендации, как решить эти проблемы.

Общество •   •  6433 просмотра
Причины отсутствия дипломов или аттестатов в приложении Дія, и что делать в таком случае: рекомендации МОН

Речь идет не об ограничении прав человека, а о частичной отмене ограничений: Лубинец о новом заявлении в Совет Европы

В апреле Украина не приостановила защиту прав человека, а частично сняла ограничения, которые были применены ранее, по словам Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

политика •   •  7920 просмотра
Речь идет не об ограничении прав человека, а о частичной отмене ограничений: Лубинец о новом заявлении в Совет Европы

Требует консультаций на уровне ЕС: премьер Литвы о возвращении военнообязанных украинцев

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что возвращение военнообязанных граждан Украины домой требует обсуждений на уровне Европейского Союза.

политика •   •  7117 просмотра
Требует консультаций на уровне ЕС: премьер Литвы о возвращении военнообязанных украинцев

Пауз не будет: Зеленский получил заверения относительно поставок ракет к системам "Patriot"

Украина получила заверения от партнеров по НАТО, что задержек с поставкой ракет для ЗРК Patriot не будет, и работает над получением дополнительных систем, но никакой конкретики пока что не было предоставлено.

Война •   •  9136 просмотра
Пауз не будет: Зеленский получил заверения относительно поставок ракет к системам "Patriot"

Специалисты КНИИСЭ обсудили с иностранными партнерами алгоритм действий на случай возможного применения врагом боевых отравляющих веществ

Специалисты КНИИСЭ обсудили с иностранными партнерами алгоритм действий на случай возможного применения врагом боевых отравляющих веществ.

Война •   •  8244 просмотра
Специалисты КНИИСЭ обсудили с иностранными партнерами алгоритм действий на случай возможного применения врагом боевых отравляющих веществ

В Брюсселе стартовали разъяснительные встречи с Украиной по вопросам продовольственной безопасности, ветеринарии и фитосанитарии

Украина и ЕС начали консультативные встречи в Брюсселе с целью проведения официальной проверки по вопросам продовольственной безопасности, ветеринарной и фитосанитарной политики в рамках переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Экономика •   •  9091 просмотра
В Брюсселе стартовали разъяснительные встречи с Украиной по вопросам продовольственной безопасности, ветеринарии и фитосанитарии

Украина уменьшила, а не увеличила количество ограничений: Малюська о новом заявлении в Совет Европы

В апреле 2024 года Украина не приостановила защиту прав, а сняла оговорку об ограничении определенного набора прав, уточнив существующие ограничения и уменьшив их, в рамках своих международных обязательств.

Война •   •  8906 просмотра
Украина уменьшила, а не увеличила количество ограничений: Малюська о новом заявлении в Совет Европы

В Харькове и соседних районах восстановлено цифровое телевещание украинских телеканалов

В Харькове и окрестностях восстановлено цифровое телевизионное вещание 34 национальных и 3 региональных украинских каналов после того, как телебашня была повреждена российским ракетным ударом.

Общество •   •  8372 просмотра
В Харькове и соседних районах восстановлено цифровое телевещание украинских телеканалов

Частные камеры видеонаблюдения не упрощают работу правоохранителей, а в определенном смысле замедляют - полиция

В Украине насчитывается около 60 000 камер видеонаблюдения, и частный сегмент камер замедляет процесс сбора информации для полиции при реагировании на преступления.

Криминал и ЧП •   •  6652 просмотра
Частные камеры видеонаблюдения не упрощают работу правоохранителей, а в определенном смысле замедляют - полиция

Принц Гарри с женой посетят Нигерию в мае, чтобы обсудить Игры непокоренных

Принц Гарри и Меган Маркл планируют посетить Нигерию в мае, чтобы обсудить будущее проведение в стране Игр Непокоренных для раненых ветеранов.

Новости Мира •   •  7407 просмотра
Принц Гарри с женой посетят Нигерию в мае, чтобы обсудить Игры непокоренных