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Причины отсутствия дипломов или аттестатов в приложении Дія, и что делать в таком случае: рекомендации МОН
Министерство цифровой трансформации и ГП "Инфоресурс" определили основные причины, почему диплом или аттестат об образовании не отображается в приложении "Дія", и предоставили рекомендации, как решить эти проблемы.
Речь идет не об ограничении прав человека, а о частичной отмене ограничений: Лубинец о новом заявлении в Совет Европы
В апреле Украина не приостановила защиту прав человека, а частично сняла ограничения, которые были применены ранее, по словам Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.
Требует консультаций на уровне ЕС: премьер Литвы о возвращении военнообязанных украинцев
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что возвращение военнообязанных граждан Украины домой требует обсуждений на уровне Европейского Союза.
Пауз не будет: Зеленский получил заверения относительно поставок ракет к системам "Patriot"
Украина получила заверения от партнеров по НАТО, что задержек с поставкой ракет для ЗРК Patriot не будет, и работает над получением дополнительных систем, но никакой конкретики пока что не было предоставлено.
Специалисты КНИИСЭ обсудили с иностранными партнерами алгоритм действий на случай возможного применения врагом боевых отравляющих веществ
Специалисты КНИИСЭ обсудили с иностранными партнерами алгоритм действий на случай возможного применения врагом боевых отравляющих веществ.
В Брюсселе стартовали разъяснительные встречи с Украиной по вопросам продовольственной безопасности, ветеринарии и фитосанитарии
Украина и ЕС начали консультативные встречи в Брюсселе с целью проведения официальной проверки по вопросам продовольственной безопасности, ветеринарной и фитосанитарной политики в рамках переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Украина уменьшила, а не увеличила количество ограничений: Малюська о новом заявлении в Совет Европы
В апреле 2024 года Украина не приостановила защиту прав, а сняла оговорку об ограничении определенного набора прав, уточнив существующие ограничения и уменьшив их, в рамках своих международных обязательств.
В Харькове и соседних районах восстановлено цифровое телевещание украинских телеканалов
В Харькове и окрестностях восстановлено цифровое телевизионное вещание 34 национальных и 3 региональных украинских каналов после того, как телебашня была повреждена российским ракетным ударом.
Частные камеры видеонаблюдения не упрощают работу правоохранителей, а в определенном смысле замедляют - полиция
В Украине насчитывается около 60 000 камер видеонаблюдения, и частный сегмент камер замедляет процесс сбора информации для полиции при реагировании на преступления.
Принц Гарри с женой посетят Нигерию в мае, чтобы обсудить Игры непокоренных
Принц Гарри и Меган Маркл планируют посетить Нигерию в мае, чтобы обсудить будущее проведение в стране Игр Непокоренных для раненых ветеранов.