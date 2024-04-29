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Причини відсутності дипломів або атестатів у додатку Дія, та що робити в такому випадку: рекомендації МОН

Причини відсутності дипломів або атестатів у додатку Дія, та що робити в такому випадку: рекомендації МОН

Київ • УНН

 • 77040 перегляди

Міністерство цифрової трансформації та ДП "Інфоресурс" визначили основні причини, чому диплом або атестат про освіту не відображається в додатку "Дія", та надали рекомендації, як вирішити ці проблеми.

У Мінцифрі та ДП "Інфоресурс" з’ясували основні чому диплом чи атестат про освіту не відображається у застосунку "Дія". Що робити в такому випадку розповіли у Міністерстві освіти та науки України, передає УНН.

Деталі

За даними Міністерства освіти найпоширенішими є три наступні ситуації.

1 Документ є в реєстрі ЄДЕБО, але не в Дії.

Це може статися через розбіжності в номері РНОКПП між Дією та документом про освіту.

Що робити: звернутись за оновленням даних до закладу освіти, який видав документ.

Лайфхак: перевірте наявність документа в реєстрі за цим посиланням.

2️ У Дії відображено неповну чи некоректну інформацію.

В такому випадку також варто звернутись до закладу освіти, аби ці дані там виправили.

3️ Помилка в даті народження.

Це ще одна поширена помилка, і у МОН пропонують два варіанти її виправлення: або звернутися зі сканкопіями документа, що посвідчує особу, і документа про освіту до закладу освіти або написати на пошту Державному підприємству "ІНФОРЕСУРС" ([email protected]) із накладанням КЕП.

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В МОН також нагадали, що в Дії поки не відображаються:

🔹 документи про наукові ступені та звання;

🔹 інформація про випускників військових закладів освіти;

🔹 дипломи про перепідготовку до 1 січня 2016;

🔹 документи до 2000 року, видані поліграфічним способом.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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