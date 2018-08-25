Прицеп с арбузами загорелся в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В Одесской области, за пределами с. Молодежное, у железнодорожного переезда в Овидиопольском районе произошло возгорание грузового прицепа с арбузами, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
По словам спасателей, сообщение о пожаре поступило 25 августа в 4:53.
"По прибытию к месту вызова в 4:59 спасателями было обнаружено возгорание автомобильного прицепа с арбузами на общей площади 30 м. Кв. Работники ГСЧС локализовали пожар в 5:16 и в 5:28 его ликвидировали", - говорится в сообщении.
В ГСЧС отметили, что к ликвидации пожара привлекались 4 человека личного состава и 1 единица основной пожарной техники.
Вероятной причиной пожара считается неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом.
Как сообщал УНН, в Мукачево произошел крупный пожар на складском помещении.